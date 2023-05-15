Садовод-эксперт рассказал про одну недорогую подкормку для чеснока, чтобы он не болел, не желтел и рос крупный

Чтобы чеснок рос здоровым и крупным, нужно насытить его азотом. Одновременно с внесением подкормки необходимо защитить посадки от вредителей и болезней, тогда будет толк и урожай не пострадает.

Также желтеть и сохнуть чеснок может под воздействием низких температур. Весной даже в мае нередко бывают ночные заморозки, в этом случае проблемы с чесноком вполне объяснимы и естественны.

Есть несколько вариантов подкормок, которые помогут предотвратить пожелтение и высыхание чеснока или окажут ему посильную помощь, если проблема уже возникла.

Если чеснок пожелтел, используйте природный мел. В 10 литрах воды растворяем стакан мела и 40 мл нашатыря, все перемешиваем и применяем для полива.

Поливаем не под корень, вносим в проделанные борозды в междурядьях.

Подкормив чеснок, обязательно потом поливаем его простой водой. После нескольких процедур перья вернут себе яркий зеленый окрас.

Мел обогащает кальцием и предотвращает болезни, азот служит подкормкой и отваживает вредителей.

Желательно по срокам внесения мела ориентироваться на период цветения вишневых деревьев. В это время активизируется луковая муха.

Другой вариант, помогающий при пожелтении чеснока - магазинный, для кого-то это будет проще.

В ведре воды на 10 литров растворяем столовую ложку аммиачной селитры и столько же сульфата магния. Грядку сначала поливаем простой водой, потом вносим жидкую подкормку.

Кстати, частые поливы в жаркую погоду тоже необходимы для предотвращения желтизны и пересыхания перьев. Не забываем и про рыхление, но делать это надо осторожно, не повредив корни.

Сорняки - еще одна причина проблем. Лишняя трава отнимает силы, забирая питание, поэтому чеснок сохнет и желтеет.

Поможет сохранить влагу, уменьшить поливы и победить сорняки мульчирование грядок.

Второй раз подкармливаем чеснок через 2 недели после первого внесения удобрения.