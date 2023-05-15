В Британии нашли кастрюлю с 2-тысячелетней историей и ручкой в виде быка

Археолог-любитель Джон Мэтьюс в 2019-м году с помощью металлодетектора нашел в поле в Монмутшире - округе на юго-востоке Уэльса - отлично сохранившиеся металлические ковш и миску, возраст которых - около двух тысяч лет, сообщает Вокруг света.

В ходе следующих раскопок археологи обнаружили здесь же настоящий клад римской и кельтской посуды. Ученые считают, что артефакты были закопаны в период завоевания Британских островов Римской империей. То есть - во второй половине I-го века нашей эры.

Всего найдено восемь предметов: останки двух деревянных кубков, а также сделанные из медного сплава ковши, миски и кастрюли. Одна из кастрюль при этом украшена головой забавного бычка с изогнутыми рогами, выпученными глазами и высунутым языком, который загибается, образуя ручку.

Археологи назвали этого бычка Боврилом - так он им понравился.

На этом же поле обнаружены также два клада римских монет. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что здесь когда-то было римское поселение.