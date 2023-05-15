Дачный эксперт рассказал, чем болеет малина: признаки и последствия

Победить грибок, поразивший кустарник, можно с помощью лечебных процедур и профилактики.

К тому же, благодаря стараниям современной селекции уже выведены сорта, которые почти не болеют грибковыми болезнями.

Но вирусные инфекции пока продолжают губить малину, устойчивых сортов еще не придумали.

Антракноз

Грибковая болезнь, возбудитель зимует в коре побегов. Весной заражаются листья, к лету идет уже обширное поражение куста.

Проявляется мелкими пятнышками с красным ободком на листьях, которые сохнут, опадают, скручиваются.

На побегах и стеблях нарастают язвы, переходящие со временем в глубокие повреждения. Ягоды растут неказистые, мелкие.

Пурпуровая пятнистость

По-другому это называется дидимелла, тоже грибок. Зиму проводит на стеблях, в почках, весной споры заражают остальное растение.

Болезнь постепенно поражает малинник, достигая пика к осени.

На побегах можно увидеть пурпурные пятна, которые увеличиваются в размерах, потом становятся бледнее, по ним рассыпаются черные точки.

Если побеги сильно поражены, они сохнут и ломаются. Ягоды не успеют даже созреть, как уже засохнут. Почки, пораженные болезнью, окончательно гибнут зимой.

Белая пятнистость

Другое название - септориоз. Распространенная болезнь грибковой природы. Зимует гриб на стеблях или в опавшей листве.

В мае споры начинают заражать листья, пятна на них продолжают появляться до середины лета.

Если поражаются стебли, пятна будут крупные, бесформенные, бурого цвета с белеющим центром и черными точками. Кора начинает отшелушиваться, закручивается в завитки.

Листики тоже покрыты пятнами, они постепенно белеют и образуют коричневую каемку с черными точками в середине. В центре листа могут появляться дыры. Сами листья начинают опадать.

Фитоплазма

Этот возбудитель вызывает израстание малинового куста. Побеги образуются тонкие и низкорослые, они не могут дать стебли с нормальным плодоношением.

Таких бесполезных побегов образуется очень много - свыше 200 на одном кусте. Неспроста второе название болезни - "ведьмина метла".

Листики мельчают и светлеют, цветки деформируются. Куст не дает урожая, или он резко падает.

Кустистая карликовость

Это вирусное заболевание, передается с пыльцой, семенами, прививкой. Плоды неказистые, корявые, мелкие, на листах хлороз. Вирус в разы уменьшает урожай.