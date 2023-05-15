Наташа Королева рассказала, почему покойный Валентин Юдашкин не соглашался шить для нее.

Причина вовсе не в том, что отношения певицы и модельера не складывались. Как раз наоборот: Наташа говорила, что еще в 90-х годах она дружила с Юдашкиным.

Она обращалась к нему с просьбой создать для нее сценические костюмы. И, когда он соглашался, зрители приходили в восторг, но иногда он ей отказывал, мотивируя это тем, что его наряды из дорогих материалов, а сценический образ Королевой: девочка из народа.