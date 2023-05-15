Диетолог рассказала, почему сырые яйца не следует употреблять

Главная опасность употребления сырых яиц заключается в риске подхватить сальмонеллез. Поэтому яйца с частного подворья, а также те, которые могут быть загрязнены куриным пометом следует жарить или отваривать.

Но дело не только в сальмонелле. Диетолог Оксана Михалева заявила, что сырой яичный белок почти не переваривается в человеческом ЖКТ. При регулярном их потреблении возникают гнилостные процессы, страдает кишечная флора.