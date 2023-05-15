Диетолог рассказала, почему сырые яйца не следует употреблять

21:10 2023-05-15

Сырые яйца могут быть опасными из-за возникновения гнилостных процессов в желудочно-кишечном тракте.

Главная опасность употребления сырых яиц заключается в риске подхватить сальмонеллез. Поэтому яйца с частного подворья, а также те, которые могут быть загрязнены куриным пометом следует жарить или отваривать.

Но дело не только в сальмонелле. Диетолог Оксана Михалева заявила, что сырой яичный белок почти не переваривается в человеческом ЖКТ. При регулярном их потреблении возникают гнилостные процессы, страдает кишечная флора.

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