В компосте завелись насекомые: что делать с таким удобрением

Но бывает так, что в компостной яме или куче заводятся насекомые. Если это мокрицы, то использовать удобрение на грядке нельзя. Насекомые повредят корни растений.

Если в компосте завелись муравьи, это указывает на замедленное разложение органики. В таком случае в яму или кучу нужно добавить навоз, чтобы повысить температуру.

Единственный способ удалить насекомых из компоста – разложить смесь тонким слоем на брезенте иди другом материале.

Когда состав начнет высыхать, он уже не будет благоприятной средой для насекомых, поэтому они уйдут сами.