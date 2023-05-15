Как использовать лотки от куриных яиц на даче – ТОП-5 способов

Если лотки сделаны из картона, их можно использовать для мульчирования грядок, защиты почвы от высоких температур летом.

Многие садоводы наловчились делать из таких лотков дорожки между грядками. Это хороший способ предотвратить рост сорняков и не пачкать обувь.

Лотки для яиц имеют оптимальный размер для использования в качестве маленьких емкостей для рассады.

Можно использовать изделия из картона на теплых грядках: как второй слой после отходов древесины.

Но самый интересный способ – это выращивание редиса в лотках. Нужно наполнить лунки землей, посадить редис, а после появления всходов высадить в грунт вместе с частью лотка.