Японское удобрение бокаши: в десять раз эффективнее навоза

В его приготовлении нет ничего сложного, а по эффективности состав в десять раз превосходит привычный навоз.
Для начала нужно растворить в воде по 300 г соли и сахара, добавить 300 мл любого ЭМ-препарата.
Затем этим составом заливают 3 кг отрубей, при желании добавляя рыбную муку. Все хорошо перемешивают и перекладывают в непрозрачный полиэтиленовый пакет.
Оттуда тщательно отжимают воздух, завязывают мешок и оставляют в теплом темном месте. Через месяц удобрение готово. Его нужно использовать в течение двух недель.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__