Как подкормить клубнику йодом, чтобы ягод стало больше в разы

В качестве удобрения бывалые дачники используют обычный йод, который можно купить в любой аптеке за копейки.
Действие йода на клубнику заключается в устранении бактериальных инфекций растения, укрепления его иммунитета, ускорения обменных процессов.
Для приготовления подкормки нужно залить 100 г древесной золы кипятком, настоять 5-7 минут, добавить холодной воды. Туда же следует влить 10 капель йода.
Полученное средство используют для полива клубники, причем на каждый куст должно уходить по 400-700 мл.
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