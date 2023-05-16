Как подкормить клубнику йодом, чтобы ягод стало больше в разы

В качестве удобрения бывалые дачники используют обычный йод, который можно купить в любой аптеке за копейки.

Действие йода на клубнику заключается в устранении бактериальных инфекций растения, укрепления его иммунитета, ускорения обменных процессов.

Для приготовления подкормки нужно залить 100 г древесной золы кипятком, настоять 5-7 минут, добавить холодной воды. Туда же следует влить 10 капель йода.

Полученное средство используют для полива клубники, причем на каждый куст должно уходить по 400-700 мл.