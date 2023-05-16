Средство для опрыскивания без химии, которое моментально уничтожит все одуванчики на участке

Синтетические средства загрязняют почву химическими компонентами. Поэтому их использование на участке нежелательно.

К тому же можно сэкономить деньги и самостоятельно приготовить раствор, который уничтожит все одуванчики.

Для этого нужно мешать 170 мл уксусной эссенции 70% в 1,25 мл воды. Затем следует растворить в 0,5 л воды 4 ч.л. лимонной кислоты.

Один раствор нужно вылить в другой, добавить в полученную смесь 4 ст.л. средства для мытья посуды.

Полученным составом нужно обработать растения. Лучше всего провести такую процедуру осенью, а затем повторить весной, чтобы избавиться от одуванчиков с гарантией.