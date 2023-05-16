Страх потеряли: почему Америка хочет себе присвоить победу во Второй мировой

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о Второй мировой, проигнорировала роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. И лавры победителя достались США. Историк Игорь Шишкин считает, что удивляться здесь нечему, отмечает автор канала "Словл и дело" на платформе Дзен.

Эксперт Института стран СНГ в рамках проекта «В теме» БЕЛТА отметил, что для Вашингтона логично выдавать Америку за главную силу, победившую гитлеровский режим.

По словам историка, отчасти это стало возможным потому, что в СССР и России не было принято выносить сор из избы. Истинная роль США и Великобритании в начале Второй мировой при этом тоже замалчивалась.

Напомню: до краха Советского Союза на подобное эта публика не отваживалась. Да, там писали книжки и статьи на тему, что они победители, однако на официальном уровне знали меру. Причина простая: боялись. Страх потеряли, потому сейчас такое себе и позволяют, — пояснил эксперт.

Игорь Шишкин подчеркнул: хотя о роли Британии и Соединенных Штатов в России говорить не принято, именно они, и Великобритания в первую очередь, сделали все возможное, чтобы началась Вторая мировая война.

Вторую мировую развязал Гитлер - этот факт не подлежит сомнению. Однако организовала и подготовила ее Британская Империя. А целью было уничтожение Советского Союза. Оспорить это невозможно, сколько бы ни рассказывали нам сказки. И в конце 30-х годов эта элита якобы прониклась миролюбием, шла на уступки, умиротворяла агрессора, не ведая, что творит. Это сказка про белого бычка. Однако мы ее слышим до сих пор, — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что Гитлер был оружием Лондона и Вашингтона. И лишь Сталин, выбив пактом Молотова-Риббентропа из их рук это оружие, сделал Гитлера опасным для собственных хозяев , вынудив их объединиться с Советским Союхом на время борьбы с Третьим рейхом.