«Они что, жизнями рискуют? Откуда такие расценки?» Поплавская одной репликой обрушила гонорары звезд

Однако в последнее время доходы Киркорова, Баскова и им подобных деятелей шоу-бизнеса значительно сократились.

Многие интернет-пользователи полагают, что свою роль здесь сыграли слова известной актрисы Яны Поплавской, которая резко раскритиковала гонорары и поведение звезд.

Не исключено, что это просто совпадение — но вскоре после этого гонорары Филиппа Киркорова снизились с 12 до 10 млн. рублей, Николая Баскова — с 10 до 7 млн. рублей.

Вряд ли такое снижение можно назвать критичным, но если говорить об артистах, позволивших себе антироссийские высказывания и признанных иноагентами, то здесь снижение доходов более ощутимо: так, у Слепакова гонорары снизились с 4 до 2,5 млн. рублей, у Галкина — с 5 до 2 млн., у Урганта — с 6 до 2 млн. рублей.

Интернет-пользователи остались вполне довольны высказываниями Поплавской, после которых гонорары звезд обрушились. Поэтому сейчас самое время привести слова актрисы.

Она заявила, что ей непонятно, за счет чего формируются такие высокие гонорары. По мнению Поплавской, это ненормально, так как звезды шоу-бизнеса своими жизнями не рискуют — а получают намного больше, чем солдаты и офицеры на фронте.

Актриса полагает, что совершенно недопустимо тратить неслыханные для простых людей деньги на новые особняки, отдых на Сейшельских островах и прочие дорогостоящие развлечения, недоступные большинству россиян.

Поплавская заявила, что требовать миллионы рублей за выступление на корпоративе — это настоящий цинизм, особенно с учетом того, что артисты и близко не рискуют своими жизнями, а напротив — работают в полной безопасности, получая за это огромные, немыслимые деньги.