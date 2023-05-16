Минобороны РФ: Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила ЗРК Patriot в Киеве

Министерство обороны Российской Федерации объявило об уничтожении первого зенитно-ракетного комплекса Patriot. По заявлению российского оборонного ведомства, данный комплекс был уничтожен ракетой "Кинжал" в ходе ударов по Киеву.
"Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - говорится в заявлении Минобороны России.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 мая российские войска нанесли по украинской столице массированные ракетные удары из различных типов вооружения.