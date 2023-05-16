Подкормка, гарантирующая получение урожая сладких помидоров

Перед посадкой помидоров следует изучить особенности вкуса сорта.

Частый полив ведет к тому, что томаты будут безвкусными. Тут нужно обращать внимание и на осадки, которые избавляют от необходимости поливать овощи.

Сладкие помидоры растут, если их подкармливать золой. Ее нужно смешать с 10 литрами воды. По пол-литра поливают 1 раз в 2 недели.

Пользу принесут и такие растения, как окопник, крапива, одуванчик (половину бочки), которые следует смешать с водой, долитой до краев. Настой перемешивают каждый день.

На 1 часть настоя берут 5 частей воды и поливают овощи.

Также здесь понадобится сбор дождевой воды для полива. Такое питье благотворно скажется на вкусе помидоров.