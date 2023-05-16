Впервые после задержания: скандально известная блогер Блиновская вновь вышла на связь со своими подписчиками

Подписчики Телеграмм-канала популярной блогерши Елены Блиновской были несказанно удивлены, увидев от нее сообщение.

Елена на связи. Как дела? Я недолго к вам… Я сильно рискую уже тем, что вышла на связь, - цитирует МК посты скандально известной знаменитости.

Блиновская при этом призвала своих подписчиков подписаться на некий новый канал, где пока нету никаких записей.

По одной из версий, ее соцсети могли взломать. Но, если эти записи оставила она сама - значит, звезда интернета на самом деле нарушила запрет, наложенный судом. В таком случае ей даже могут изменить домашний арест на СИЗО.

Как отмечает издание, ФСИН уже начал проверку.

МК также напоминает, что Блиновская была задержана за уклонение от уплаты налогов, ей инкреминируется неуплата налогов почти в 1 миллиард российских рублей.