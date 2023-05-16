Чудо-подкормка для малины: ягоды будет некуда складывать

Кустам нравится борная кислота, она способствует формированию завязей, из которых потом вырастут ягоды.

2 г борной кислоты нужно растворить в воде, но только в горячей, а потом вылить это все в ведро с водой и опрыскать малинник.

Когда на кустах начнется образование бутонов, дачники рекомендуют подкормить малину сульфатом калия. После этого ягоды обязательно вырастут крупными и очень сладкими.

Когда уже формируются ягоды, нужна другая подкормка – калиевая селитра. 20 г вещества следует растворить в ведре воды.