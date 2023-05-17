Как нельзя мульчировать грядки в огороде: многие дачники совершают эти ошибки

Поскольку мульчирование защищает растения от холода, некоторые садоводы стараются положить мульчу толстым слоем.

В результате огородные культуры преют, им не хватает воздуха, а со временем они могут погибнуть. Оптимальный слой мульчи – 5 см.

Мульчирование и забрасывание растений мульчей – не одно и то же. При укладке материала обязательно нужно отступить от стебля, чтобы не нарушить воздухообмен.

Скошенная трава многим кажется идеальным материалом для мульчирования. Это прямой путь к гниению, нужно дождаться, когда трава подсохнет на солнце.

Старую мульчу не хочется выбрасывать, ведь ее можно использовать еще раз. Только вот такое использование чревато болезнями растений и распространением вредителей.