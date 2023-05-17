Дачники раскрыли секрет удивительного средства, которое уничтожит сорняки навсегда

И это не химические средства, которые негативно влияют на урожай, а состав из компонентов, которые есть в каждом доме.

В секретном составе всего три ингредиента: 5 ст.л. столового уксуса, 2 ст.л. соли и 1 ст.л. средства для мытья посуды.

Все это нужно перемешать, разбавить литром теплой воды и вылить на сорняки, лучше всего – в жару.

Только важно следить, чтобы раствор не попал на огородные растения. После такой обработки сорняки не вырастут очень долго, а может быть, никогда.