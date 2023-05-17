В ЛДПР показали новое предсказание Жириновского, оно касается судьбы России

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своих записях сделала прогноз об объединении русского и славянского мира.

Так, по мнению знаменитого политика, в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР - это минимальное из возможного в будущем.

Максимальное из ожидающих Россию в будущем событий - это возможное объединение славянского сообщества в 2040 году.

Как полагает Чернышов, в настоящее время даже крайне скептически настроенные люди уверены в мудрости и образованности Жириновского, который предвидел многие важнейшие события.