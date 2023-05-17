Захарова подняла на смех угрозы Пятой статьей НАТО со стороны Венгрии в адрес Зеленского

Венгерский эксперт по вопросам безопасности Дьердя Ногради предложил применить Пятую статью НАТО к Украине за то, что ее президент высказывал намерения взорвать нефтепровод "Дружба".

Захарова оставила интересный комментарий по этому поводу в своем телеграм-канале.

Российский дипломат отметила, что подобные нападки на некоторые страны НАТО уже были, например, когда были взорваны нитки газопровода "Северный поток". Захарова:

И ничего. Только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было. Мало того, за полгода до этого президент одной натовской страны (США) пообещал разрушить эту гражданскую инфраструктуру. И тоже ничего.

Далее Мария Захарова сказала, что грозные заявления в адрес Киева со стороны Венгрии, которая пытается напугать Зеленского Пятой статьей НАТО, это то же самое, что пытаться "напугать ежа лесными ягодами и грибами".

Как ранее сообщалось в The Washington Post, Владимир Зеленский, встретившись с вице-премьером Украины Юлией Свириденко, сделал предложение взорвать трубопровод "Дружба", поставляющий российскую нефть в Венгрию, с намерением погубить венгерскую промышленность.