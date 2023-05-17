МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета финских дипломатов

Днём среды, 13 мая, журналисты финской газеты Helsingin sanomat опубликовали новую колонку, в которой сообщили, что счета дипломатических представителей Финляндии на территории России оказались полностью заморожены. В настоящий момент у Министерства иностранных дел Финляндии нет чёткого понимания того, является ли случившееся недоразумением или результатом целенаправленных действий Москвы.

В то же время репортёры Helsingin sanomat опубликовали фрагмент интервью с высокопоставленным финским чиновником, который на условиях анонимности рассказал, что администрация Хельсинки считает данный инцидент серьёзным и уже сейчас всесторонне расследует причины блокировки банковских счетов диппредставителей Финляндии в РФ.

Известно, что помимо посольства Финляндии в Москве на территории России есть ещё одно финское дипломатическое представительство, расположенное в Санкт-Петербурге. И счета финского посольства в Москве, и счета финского Генерального консульства в Санкт-Петербурге сейчас заморожены.

1 апреля 2023 года стало известно, что финский банк Nordea заморозил счета Российского центра науки и культуры Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Причиной заморозки называются действий финского Управления взысканию долгов, которое без предварительных уведомлений заблокировало денежные средства сотрудников РЦНК.

После блокировки счетов российского научного центра в финской столице Министерство иностранных дел РФ и внешнеполитическое ведомство Финляндии плотно контактируют, пытаясь найти способ обеспечения средствами к существованию учёных из России в Хельсинки.