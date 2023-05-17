Пантус: Беларусь нарастила поставки военной техники России на фоне СВО

17 мая выставку вооружений MILEX-2023 в Беларуси посетил председатель местного Государственного ВПК Дмитрий Пантус, который публично заявил, что с начала специальной военной операции в Украине Минск существенно нарастил поставки военной техники Москве. При этом Пунтус отказался разглашать конкретные цифры.

Характерно, что предыдущая выставка MILES прошла на белорусской территории в 2021 года, и тогда Дмитрий Пантус сообщил представителям прессы, что традиционно за год Беларусь продаёт России вооружения на сумму в 250-300 миллионов долларов. Из нового заявления Пантуса следует, что сумма закупки белорусских вооружений Россией выросла.

Дмитрий Пантус подчёркивает, что военно-промышленный комплекс Беларуси реагирует на любые оборонные запросы России практически мгновенно, чётко следуя принципу удовлетворения потребностей союзного государства в сфере вооружений. Также Пантус заверил, что в дальнейшем Беларусь готова поставлять любое оружие России исходя из запросов Москвы.

Характерно, что накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала страны, поставляющие вооружения России, соучастниками специальной военной операции в Украине. При этом Бербок не пояснила, можно ли считать соучастниками российско-украинского конфликта государства Запада, предоставляющих военную помощь Киеву.

Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что в текущий момент Москва и западные страны находятся в горячей точке своей конфронтации, а державы из числа НАТО и Евросоюза являются прямыми участниками конфликта в Украине.