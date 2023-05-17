Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 2 месяца, поблагодарив Путина

17 мая президент Турции Тайип Эрдоган выступил с пресс-конференцией для журналистов, где публично заявил о том, что черноморские соглашения по вывозу зерна из Украины и заключенные между Анкарой, Киевом, Москвой и Организацией объединённых наций будут продлены ещё на два месяца.

По словам Эрдогана, турецкое правительство приложит максимум усилий для того, чтобы все положения зерновой сделки, фигурирующие в документе, подписанном её участниками, неукоснительно исполнялись для возможной пролонгации черноморской инициативы в будущем после истечения очередного срока её продления.

В своём вечернем обращении с сотрудникам прессы Тайип Эрдоган признался, что благодарен Владимиру Путину за безусловную поддержку Турции в её мирных инициативах в отношении Украины. Также Эрдоган выразил благодарность российскому президенту за поддержку Анкары в вопросе зернового соглашения.

Характерно, что ранее в среду американский журнал Bloomberg ссылаясь на инсайдера сообщил о возможности продления зерновой сделки 18 мая, поскольку именно в этот день истекает срок её действия. В статьи Bloomberg содержатся сведения о том, что власти России согласились продлить своё участие в документе.

Также в колонке Bloomberg пишется, что в прошлый раз правительство России согласилось продлить действие зерновой сделки на шестьдесят суток, хотя в документе предполагалось его продление на 120 дней.