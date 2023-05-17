Джонни Депп вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Джонни Депп вышел на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в компании своей партнерши по фильму Жанна Дюбарри Майвенн Ле Беско и режиссера. Актер уделил поклонникам внимание, и в течение нескольких минут раздавал автографы.

Также на дорожке он обменялся душевными приветствиями с Пьером Ришаром. Жанна Дюбарри это первый фильм, в котором Депп снялся после скандального развода с Эмбер Херд и обвинений в насилии. В фильме он сыграл роль короля Людовика Пятнадцатого, чьей фавориткой была Жанна Дюбарри.