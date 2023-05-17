Максим Галкин подал претензии к российскому государству, чтобы очистить свое имя

Максим Галкин подал иск в московский суд с требованием отменить ранее принятое Минюстом решение о признании его иноагентом. Этот шаг некоторые посчитали еще одним выпадом с целью артиста выразить свою политическую позицию. Другие считают, что таким образом юморист хочет вернуть себе возможность работать в России.

Ранее иск по аналогичной статье подала его коллега певица Земфира, которая также признана иноагентом, и живет во Франции. В ее требованиях общественность также усмотрела желание вернуться в Россию, поскольку в Европе заработки у нее стали гораздо скромнее, чем были, когда она работала на российскую аудиторию.