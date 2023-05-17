ВОЗ призвала взрослых людей сократить потребление сахара и отказаться от сахарозаменителей

ВОЗ считает, что искусственные заменители сахара оказывают незначительное влияние на контроль веса у взрослых людей. Поэтому их употребление неоправдано с точки зрения безопасности.

При систематическом употреблении подсластители могут оказывать негативное влияние на здоровье, и провоцировать диабет второго типа, а также сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому полезнее будет употреблять глюкозу и фруктозу, но в количестве не более десяти процентов от дневной дозы калорий.