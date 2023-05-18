Эта добавка в побелку для деревьев поможет избавиться от тли, грибка и плодожорки

Чтобы побелка защищала деревья не только от солнечных ожогов, но и от вредителей, дачники добавляют в нее медный купорос.

Важно помнить, что железный купорос для этой цели не подходит. От него краска пожелтеет и будет хуже отражать лучи солнца.

Для защиты деревьев от вредителей нужно растворить 100-300 г медного купороса в 10 л воды, а затем смешать с известью или краской.

При покраске стволов кисточкой раствор должен быть поход по консистенции на сметану средней густоты.

В состав можно добавить еще жидкое хозяйственное мыло. Дачники утверждают, что такие составы надежно защитят плодовые деревья сразу от нескольких видов вредителей.