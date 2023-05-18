Цветоводы назвали идеальное удобрение для пышного цветения гортензии, которое есть на каждой кухне

Такие продукты содержат полезные бактерии, которые положительно влияют на почву, разрыхляют ее, тем самым улучшая доступ кислорода к корням растений.

Для приготовления состава на основе кефира 2 л продукта нужно разбавить 10 л теплой воды и вылить под корень гортензии.

Можно смешать 2 л ряженки и 5 л воды, настоять два дня, развести до 10 л и полить гортензию.

Для приготовления подкормки из кислого молока его разводят водой в соотношении 1:10. Этот состав можно использовать как для полива, так и для опрыскивания растения.