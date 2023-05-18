Киссинджер считает, что для сдерживания Украины, ее надо принять в НАТО

Генри Киссинджер, экс-глава американского Государственного департамента и советник главы Белого дома по национальной безопасности, назвал важнейшую задачу альянса на текущий момент, имея ввиду прекращение конфликта между Россией и Украиной.

Добиться этого, по мнению политика, можно ускоренным принятием Украины в состав НАТО.

Как считает Киссинджер, Москва при любых условиях мирного договора сохранит за собой Севастополь, где сосредоточен черноморский флот РФ. А это, в свою очередь, может явиться поводом для развития повторного конфликта в будущем.;

По мнению советника президента США, нынешняя Украина является "самой вооруженной страной в мире при самом стратегически неопытном руководстве". И это повышенный фактор риска.

Киссинджер уверен, что принятие Украины в НАТО защитит ее и удержит от опасных территориальных претензий в адрес Российской Федерации.