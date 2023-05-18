Эксперты рыбацкого мастерства рассказали, как подготовить опарыши к охоте на карпа

Доработка опарышам необходима в двух случаях: если они вялые, не двигаются и если вы хотите придать им запах, который будет привлекать рыбу.

Первый способ улучшения опарыша выполняется так: в 100 грамм кокосовой стружки всыпаем столовую ложку сухого молока, чайную ложку сахарной пудры и щепотку ванилина.

Все это тщательно перемешиваем и кладем туда опарышей. Полученную смесь нужно хранить в холодильнике.

При втором способе хранить опарышей нельзя, поэтому он используется только непосредственно перед рыбалкой.

В этом случае берем 100 грамм кокосовой стружки, вливаем 50 миллилитров молока, две чайных ложки сгущенки и крошечную щепотку ванилина, меньше грамма.

При приготовлении стоит влить в сгущенку немного воды, чтобы консистенция была более жидкой. Добавляем в сгущенку ванилин и полученную жидкость вливаем в стружку.