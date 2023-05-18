Уважение пьяницам: почему в Японии трепетно относятся к подвыпившим людям, прикорнувшим на тротуарах

Есть такое понятие в Японии: «кризис Сибуи». Оно означает, что человек погулял и выпил в центре города (Сибуе) до полуночи, и пропустил по этой причине последний поезд.

В итоге приходится ходить по барам до утра, пока не откроется метро. Однако многие таких марафонов не выдерживают, и «бойцы алкогольного фронта» укладываются спать в самых неожиданных местах - например, на мостовой, возле зданий.

Как отмечает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен, сибуйские алкоголики в японском обществе считаются уважаемыми людьми и членами общества.

Многие в этой стране становятся вынужденными алкоголиками. Если начальник в пятницу пригласил подчиненных выпить, те не имеют права отказаться: коллеги не поймут, начальник будет подозрительно относиться.

Потому, чтобы вписаться в коллектив, надо идти. На гулянке отказаться от выпивки тоже нельзя: надо пить, особенно, если начальник подливает. Японцы к тому же не отличаются особой антиалкогольной стойкостью. Потому и лежат прямо на мостовых люди в дорогих костюмах, из очень уважаемых корпораций.

Что касается вытрезвителей, то они, отмечает блогер, в Японии не приживаются. К примеру, в 2005 году в Токио были закрыты три из четырех вытрезвителя. А тот, что остался, полностью не бывает заполнен.

Из всего этого кажется, что в начальники в Японии выбиваются властные люди. Ведь каждый знает, что мало кто после работы хочет пить с начальником. Из-за постоянных переработок семьи там и так редко собираются вместе, - отметил автор.

А те, кто «полегли в Сибуе» - жертвы руководителей. Потому в Японии к ним и относятся с состраданием и пониманием. Понимая. что на этом месте мог бы оказаться каждый.