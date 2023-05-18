Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопроса о России

За эту выходку Карин Жан-Пьер подверглась резкой критике со стороны журналистов и общественности.

В начале недели в США опубликовали доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В этом документе сообщается, что ни правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки, ни разведывательное сообщество не имел реальных доказательных фактов в подтверждение сговора Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм заключил, что ФБР вообще не было смысла начинать полное расследования связей между кампанией Трампа и Кремлем, и что данная спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для начала расследования.

В ходе брифинга в Белом доме журналист RealClearNews Филип Вегманн задал Жан-Пьер вопрос о реакции администрации президента Байдена на доклад спецпрокурора. Но ответа он не получил, поскольку пресс-секретарь порекомендовала спросить об этом в Министерстве юстиции США.

Однако журналист пожелал продолжить диалог и напомнил пресс-секретарю, что президент Байден неоднократно указывал на необходимость независимости Министерства юстиции и ФБР, подчеркнув, что результаты расследования, проведенного Дарэмом, говорят о противоположном положении вещей. Также Вегманн спросил у Жан-Пьер, согласен ли президент Байден с тем, что в ФБР назрели серьезные изменений.

После этого пресс-секретарь Белого дома закрыла свой блокнот для брифингов и повторила, что этот вопрос следует адресовать Минюсту США. Как заявила Жан-Пьер, это не та тема, на которую она намерена общаться во всеуслышание с трибуны. Также пресс-секретарь подчеркнула, что «мы верим в независимое Министерство юстиции — это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года». После этого Карин Жан-Пьер покинула трибуну.

Американские интернет-пользователи резко раскритиковали такое поведение пресс-секретаря, назвав его особенно недопустимым в свете того, что ранее Жан-Пьер позволяла себе публиковать посты в социальных сетях с поддержкой обвинений в адрес Трампа, где неоднократно называла его «российской марионеткой».