Стыдно перед людьми в погонах: Симоньян призвала повысить статус военных РФ

Редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе шоу Владимира Соловьева задалась вопросом:

Что такое профессия генерала и вообще офицера сегодня? Раньше, в Росийской империи, в Советском Союзе, чин генерала считался синонимом достижения успеха. Они зарабатывали большие деньги, обладали влиянием. И могли позволить то, что никогда не мог позволить себе какой-нибудь коммерсант.

На них, отметила журналистка, мальчики равнялись с детства, и мечтали стать генералами. Звание олицетворяло всю профессию военного, потому что каждый солдат хочет стать командующим, а каждый мальчик мечтает совершать подвиги.

За подвиги генералов раньше очень хорошо вознаграждали, пересказывает слова Симоньян автор канала "История событий и людей" на платформе Дзен.

По словам автора, это давало военным, в том числе и в чинах, мотивацию упорно сражаться и выигрывать. Звание генерала было синонимом престижа, давалось только самым способным.

Как ситуация обстоит сейчас? Маргарита Симоньян считает, что работа людей в погонах оценивается недостаточно высоко.

Генерал у нас зарабатывает меньше, нежели хозяин ларька. А полковник - меньше, чем продавщица в этом же ларьке.

Так мы, общество, оцениваем людей в погонах, - отметила журналистка.

Блогер также считает, что люди, которые рискуют жизнью за страну, вкладывают в неё своё здоровье, заслуживают более высокой оценки, в том числе материальной.

Мне стыдно перед людьми в погонах, которые нас всех защищают. Я хочу им выразить огромное уважение за то, что они сохраняют мужество, стойкость, любовь ко всем нам, нашему обществу, - цитирует Симоньян автор.

Блогер подчеркивает важность этих слов, отмечая, что стоит дать военным еще больше уважения. За то, что не продали свои принципы, честь и погоны за деньги, и доказали, что звание получили не ради регалий, а ради Отечества.