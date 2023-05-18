Российский сенатор Пушков поддержал Михалкова, который ратует за закрытие Ельцин Центра

У режиссера Никиты Михалкова в его борьбе против Ельцин Центра появились новые сторонники. Как сообщает автор канала "История событий и людей" на платформе Дзен, легендарный режиссер не единственный, кто против "мифологизации и фальсификации" недавнего прошлого.

В 2022-м году депутат Госдумы РФ, член КПРФ Анастасия Удальцова выступила с предложением ликвидировать музей. При этом она не ограничилась простой критикой Ельцин Центра, и стала даже собирать подписи граждан, чтобы продвинуть эту инициативу.

Депутат Андрей Кузнецов предложил тогда не закрывать, а просто "избавить музей от идеологической субъективности", и пересмотреть материалы и экспозиции.

По сути, он предложил ограничить семью первого президента России в управлении Ельцин-центром, - отметил автор.

Российский политтехнолог Константин Калачев в тот же период заявил, что тема Ельцин Центра для политиков - "основа для политического хайпа".

Год спустя эта тема вновь всплыла в СМИ. По словам блогера, Никита Михалков в своей передаче раскрыл факты, свидетельствующие, что некоторые экспозиции этого музея нарушают законодательство РФ.

Теперь к призыву легендарного режиссера подключился и российский сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале политик также высказался за закрытие Центра. Он подчеркнул, что в январе 2023 года провел опрос по итогам которого:

Более 6,1 тысячи человек высказались за его закрытие. И только 31 человек, то есть, 0,5 процента принявших участие в опросе, оказались против, - цитирует Пушкова автор.