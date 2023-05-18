Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил отправить мигрантов в «авангард»

Автор канала "История событий и людей" на платформе Дзен отметил, что проблему роста преступности в среде мигрантов ранее подсвечивал портал «Царьград» и некоторые региональные СМИ России, а также Никита Михалков в своем «Бесогоне».

А теперь ее обсуждение вышло на новый уровень.

Автор считает, что мигрантам в России сегодня предоставлено много льгот. При этом иногда прав даже больше, чем у россиян - например, они могут не проходить обязательный медосмотр. Сдача экзаменов по русскому для получения гражданства тоже, по его словам, не всегда выдерживает критику.

По этому поводу свое слово теперь сказал сам глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Пока русские защищают свою Родину, в тылу мигранты атакуют наши города, - цитирует Бастрыкина блогер.

Александр Иванович на XI Петербургском международном юридическом форуме подчеркнул, что количество преступлений в РФ растет по мере увеличения количества мигрантов.

И добавил, что больше всего нарушений закона со стороны мигрантов фиксируется в крупных городах.

Глава СКР отметил, что инициатива тщательнее контролировать эту тему поступает от обычных граждан на сайт ведомства. И люди пишут: пока русские защищают Родину, мигранты атакуют наши тылы.

Бастрыкин также предложил отправить тех, кто получил в последние десять лет российское гражданство, в «авангард» - чтобы на деле доказали, что хотят жить в РФ, и приехали туда не только ради заработков и льгот.

Это мнение разделяют многие активисты и простые россияне, подчеркнул блогер.