Борис Гребенщиков попал под административную статью о дискредитации армии России

В Тверском суде Москвы будет рассматриваться дело о дискредитации российской армии со стороны певца Бориса Гребенщикова. В случае, если артиста признают виновным, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Информации о том, что явилось основанием для предъявления иска по административному делу, пока нет, равно как и неясно, когда состоится суд. Ранее еще в начале года Гребенщикова хотели проверить на содействие терроризму. Напомним, что музыкант покинул Россию после начала СВО.