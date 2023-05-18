Григорий Лепс разоткровенничался с поклонниками о личной жизни

Григорий Лепс не стал скрывать, что после развода окунулся в бурную холостяцкую жизнь. Он заявил, что у него есть даже не одна, а несколько девушек. Правда, потом певец сказал, что это была шутка, и его нельзя причислить к категории мужчин-ловеласов.

Напомним, что Григорий Лепс прожил в браке с Анной Шаплыковой 20 лет. У них родилось две дочери и сын. Это, однако, не спасло супружеский союз, и пара объявила о разводе еще в 2021 году.