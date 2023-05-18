Суд постановил выплатить компенсацию травмировавшемуся в детском саду Новоуральска ребенку

Инцидент с ударом ребенка головой о мебель произошел еще в 2022 году. Родители подали иск с требованием компенсации в размере 500 тысяч рублей, поскольку в результате травмы ребенок стал тревожным, и стал отказываться ходить в детский сад.

Проведенная экспертиза подтвердила, что травматизация случилась из-за неправильной с точки зрения безопасности расстановки мебели. Иск удовлетворили частично. Родители пострадавшего мальчика получат 70 тысяч рублей. Воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности.