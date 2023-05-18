Филипп Киркоров вновь вернулся к образу жгучего брюнета, и вызвал восторг поклонников

Недавно перекрасивший свою бороду и волосы в пепельный цвет Филипп Киркоров вернулся к прежнему имиджу, и вновь покрасился в свой естественный черный цвет. Поклонники на сей раз положительно отреагировали на изменения.
Ранее подписчики соцсетей певца утверждали, что седая борода и волосы делают Филиппа значительно старше его возраста, и даже сравнивали его с его отцом Бедросом Киркоровым. Теперь же они забросали исполнителя восторженными комментариями о том, что он сбросил порядка 20 лет.
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