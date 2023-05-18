Дачники назвали растения, которые в разы повысят урожайность томатов, если их посадить рядом

Салат предотвратит сильный нагрев почвы в жаркие дни и станет препятствием для развития фитофторы.
Чеснок и лук способны отпугивать многих вредителей, например, тлю, паутинного клеща, а также плодожорку.
Чтобы колорадский жук и белокрылка даже не приближались к томатам, рядом с ними нужно посадить настурцию.
Посадка бархатцев рядом с помидорами не только украсит участок, но еще и защитить растения от вредителей.
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