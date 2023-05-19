Цветоводы объяснили, почему нельзя сажать пионы под деревьями

Опытные цветоводы уверены, что пионы ни в коем случае нельзя сажать под плодовыми или другими деревьями.

Цветам нужен солнечный свет в большом количестве, а крона дерева будет создавать тень и лишать кусты нужного им освещения.

Но и это еще не все. Если посадить пионы прямо под деревом, им точно не будет хватать питательных веществ.

Корни у дерева более мощные, поэтому оно легко заберет у пионов воду и питание В таком случае на пышное цветение можно не рассчитывать.