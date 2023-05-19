Пентагон ошибся в определении стоимости военной помощи Украине, завысив ее на $3 млрд

Ситуация с завышением фактической стоимости предоставленной Киеву военной помощи объясняется некоторыми несоответствиями в категориях, об этом сообщил представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх:

В ходе нашего регулярного процесса контроля за отправленной помощью министерство обнаружило несоответствия в оценке. В некоторых случаях использовалось понятие "восстановленная стоимость", а не "чистая балансовая стоимость", что привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США.

По заявлению Сингх, ситуация с ошибочным завышением финансовых трат никак не отразилась на оказании Соединенными Штатами поддержки украинской стороне и не повлияет на предоставление помощи Киеву в будущем.