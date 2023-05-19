Страшная тайна хорватского приюта: что творили с детьми монахини, служившие фашистам

Вторая мировая война хранит много страшных тайн. Одну из них - о детском приюте при монастыре в небольшом хорватском городке Ястребарско - раскрыл один из блогеров на платформе Дзен.

Он уточнил, что простая вывеска "Прием детей" появилась на воротах обители в 1942-м году. Но на самом деле под невинной надписью скрывался настоящий концлагерь.

Он был создан приказом хорватского лидера Анте Павелича сразу после встречи с немецким послом Зигфридом Каше и генералом Глейзом фон Херстенау, - уточняет автор.

Через его застенки менее, чем за год прошли свыше 3300 детей, в основном - сербской национальности. Работали в лагере "добрые" католические монахини. Руоководила ими 60-летняя сестра Барта Пульхерия, негласно которую называли "Монстром из Ястребарско".

Здесь пытались "перевоспитать" сербских детей, заставить их забыть свои корни и родителей, но выучить нацистские идеи и т.д. Делили детей на 3 группы. Те, кто вошел в старшую, жили в бараках, их заставляли много и тяжело работать. Вторая была для младших, кто еще не в силах был трудиться.

А третья - состояла из больных ребят, которые имели проблемы со здоровьем. Их направляли в лагерную "больницу", и буквально за полтора месяца работы лагеря 768 несчастных остались там навечно.

Унижение и "ломание" начиналось сразу, как только дети попадали в лагерь. Сестра Пульхерия объясняла, что они - дети бандитов. Но она добрая, и поможет им стать настоящими людьми.

Настоящие люди в понимании монахини - те, кто умел поднимать руку в нацистском приветствии, надевал усташскую форму и становился католиком.

За малейшую провинность сестры-монахини под руководством Пульхерии могли нарушителя отхлестать по спине плетками, затем посыпать раны солью. Могли заставить простоять на коленях целый день, закрыть без воды и еды на несколько суток.

По приказу сестры Пульхерии детей ежедневно кормили супом, но исключительно из гнилых овощей. Это делалось специально - на складах могли быть в этот момент и свежие овощи.

В особые дни детям полагалось молоко, но Пульхерия разрешила выдавать его лишь под вечер, после того как молоко постоит на жаре: чтобы было кислым.

Иногда в лагерь приезжал международный Красный крест. По такому случаю монахини собирали детишек в светлом, чисто убранном помещении. Накрывали им стол со множеством еды, устраивали концерты и представления.

Представители Красного креста при этом "не замечали", что дети измождены и невеселы. Полагаю, они все понимали, но закрывали глаза, - считает блогер.

К чести хорватов, среди них нашлись и те, кто боролся за закрытие такого приюта, рискуя своим положением и даже жизнью. Некоторые смогли пробиться в партизанский лагерь, и 26 августа силы сопротивления фашизму совершили на лагерь налет и спасли 727 детей.

К сожалению, партизаны немного опоздали. За день до этого в лагере была проведена очередная "чистка" от "неподходящих" ребят. И сестра Пульхерия в ходе ее лично расправилась матыгой с двумя малышами.

Увы - сестру Пульхерию кара не настигла, ответственности за свои деяния монахиня не понесла. К концу войны она бежала на запад, и прожила еще аж целых 36 лет, совсем немного не дотянув до ста лет. При этом даже не скрывалась...