15-летней жительница Гродненщины создала и курировала чат с суицидальными играми

Сообщается, что девочка-подросток была активной участницей более крупного аналогичного сообщества и решила попробовать себя в роли «куратора», призывая участников созданной ею групп наносить себе на теле порезы или ожоги, погулять по крыше.

В созданный 9-классницей чат входили подростки не только из Беларуси, но и других стран СНГ.

Отмечается, что своевременное вмешательство милиции позволило не допустить серьезных последствий.

Если вы сами попали в трудную ситуацию, не знаете, как найти выход или к кому обратиться, вы можете позвонить по нижеуказанным номерам.

Круглосуточный «Телефон доверия» экстренной психологической помощи: 8-017-352-44-44 (для взрослых), 8-017-263-03-03 (для детей и подростков).

Общенациональная детская линия помощи: 8-801-100-16-11.