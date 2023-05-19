Американцы не хотят работать: пособие по безработице выше некоторых зарплат

Английский сайт Newsweek утверждает, что работники ресторанов сейчас зарабатывают в районе 1030 долларов в неделю. 430 из них – пособие по безработице, 600 – доплата на время коронавируса.

При этом выплаты будут продолжаться до конца июля, поэтому многим людям нет никакой необходимость работать, чтобы обеспечить себя.

Одна из владелиц ресторанов Мелоди Вагнер потеряла своих официальных работников, и чтобы продолжить работу ресторана наняла старшеклассников.

Стоит отметить, что предприниматели получают от государства материальную помощь. Поэтому им самим можно не работать во время эпидемии.