Николай Патрушев резко высказался на тему облетевшей мир новости о том, что на Западную Европу движется радиоактивное облако после уничтожения российскими войсками снарядов с обедненным ураном в Украине. Секретарь Совета Безопасности заявил, что винить в произошедшем стоит тех, кто поставил это оружие украинской стороне.

В первую очередь Патрушев видит инициативу в поставках оружия, в том числе и ядерных зарядов Украине в США. В настоящее время на территории Польши уже зафиксирован рост радиации.