Александра Бортич объявила в соцсетях о расставании со своим супругом Евгением Савельевым

По словам Александры Бортич, она и ее супруг Евгений Савельев уже некоторое время не вместе. При этом она отметила, что расставание прошло на мирной ноте. Бывшие влюбленные продолжают общаться.

У Бортич и бизнесмена Савельева есть общий сын, которого им необходимо совместно воспитывать. Это не первый брак девушки. С 2016 по 2018 годы она была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым, но и этот брак потерпел крах.