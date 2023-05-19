Александра Бортич объявила в соцсетях о расставании со своим супругом Евгением Савельевым

14:36 2023-05-19

Саша Бортич поделилась со своими подписчиками деталью личной жизни: она разошлась со своим вторым мужем Евгением Савельевым.

По словам Александры Бортич, она и ее супруг Евгений Савельев уже некоторое время не вместе. При этом она отметила, что расставание прошло на мирной ноте. Бывшие влюбленные продолжают общаться.

У Бортич и бизнесмена Савельева есть общий сын, которого им необходимо совместно воспитывать. Это не первый брак девушки. С 2016 по 2018 годы она была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым, но и этот брак потерпел крах.

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