Харрисон Форд представил на Каннском кинофестивале новый фильм об Индиане Джонсе

14:43 2023-05-19

Фильм Индиана Джонс и колесо судьбы был презентован в рамках кинопоказов Каннского кинофестиваля 2023.

На Каннском кинофестивале прошла громкая премьера нового фильма об Индиане Джонсе : Индиана Джонс и колесо судьбы. Картину представлял впечатляющий каст во главе с Харрисоном Фордом. В фильме снялись также такие звезды как Мадс Микельсон и Бойд Холбрук.

На вечеринке, посвященной премьере фильма также отметились Айшвария Рай и российская звезда телевидения и популярная блогерша Виктория Боня. Девушка пришла на красную дорожку в умопомрачительном алом платье.

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