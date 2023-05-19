Харрисон Форд представил на Каннском кинофестивале новый фильм об Индиане Джонсе

На Каннском кинофестивале прошла громкая премьера нового фильма об Индиане Джонсе : Индиана Джонс и колесо судьбы. Картину представлял впечатляющий каст во главе с Харрисоном Фордом. В фильме снялись также такие звезды как Мадс Микельсон и Бойд Холбрук.

На вечеринке, посвященной премьере фильма также отметились Айшвария Рай и российская звезда телевидения и популярная блогерша Виктория Боня. Девушка пришла на красную дорожку в умопомрачительном алом платье.