Американские актеры намерены устроить забастовку по примеру сценаристов

Совет гильдии американских актеров принял постановление о забастовке в результате прошедшего голосования. Актеры собираются устроить забастовку, как это ранее сделали сценаристы, если Альянс продюсеров не примет во внимание их интересы и требования по новому контракту.

Срок действующего договора между Гильдией актеров и Альянсом продюсеров заканчивается 30 июня. Начало переговоров планируется на 7 июня. Главным требованием актеров является повышение уровня вознаграждения, которое не является удовлетворительным на фоне растущей инфляции, при этом продюсеры обогащаются в кризисные времена.