Анна Ардова призналась, что съемки в Одной за всех закончились для нее нервным срывом

Анна Ардова рассказала, что сниматься в комедийном шоу Одна за всех ей было очень непросто. Несмотря на то, что график у нее был 15 на 15, проводить в гриме по 12 часов в день оказалось очень непростой задачей.

В результате у актрисы начались ощутимые проблемы с кожей, которые ей диагностировал дерматолог. Кроме того, выматывающие съемки почти довели Анну до нервного срыва. И она решила уйти из шоу, несмотря на то, что у него были великолепные рейтинги.